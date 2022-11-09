Santur sanatçısı Sedat Anar, Çukurca'da konser verdi

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HAKKARİ (AA) - Santur Sanatçısı Sedat Anar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

Emir Şaban Mahallesi'ndeki Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen konser ilgi gördü.

Doğu Anadolu Kalkınama Ajansı tarafından organize edilen ve Çukurca Kaymakamlığı ile Çukurca Belediyesince desteklenen konserde Anar, konseri izlemeye gelen vatandaşlara birbirinden güzel eserler seslendirdi.



Kaymakam Hasan Kurt, Anar'ı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Konsere Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve vatandaşlar katıldı.



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