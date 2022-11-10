Hakkari TSO Başkanlığına Servet Taş yeniden seçildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Servet Taş seçildi.

TSO binasında gerçekleştirilen seçimde 554 üye oy kullandı. Üyelerden 338'inin oyunu alan Taş, seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu söyledi.

Seçime katılan tüm üyelere teşekkür eden Taş, "8 komitenin 7'sini biz kazandık. Diğer komiteyi de dostlarımız kazandı. Seçim burada bitmiştir. Bu sadece benim başarım değil, tüm Hakkari'nin başarısıdır. Bundan sonra hedefimiz ve bütün amacımız Hakkari'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi olacaktır." diye konuştu.

Diğer aday Mahir Çallı, sonuçların açıklanmasının ardından Taş'ı tebrik etti.



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