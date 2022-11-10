Hakkari Devlet Hastanesi'nde GETAT polikliniği hizmete girdi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Devlet Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği açıldı.

Hastanenin ikinci katında hizmete giren poliklinikte hasta kabulüne başlandı.



Başhekim Uğur Can Kara ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yaşar Tanyürek, poliklinikte inceleme yaptı, görevlilerle sohbet etti.

Vatandaşlara iyi bir hizmet sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kara, hastanenin her geçen gün geliştiğini, geleneksel tıp yöntemleriyle tedavi olmak isteyenleri de hastaneye beklediklerini ifade etti.

Poliklinikte görevli Aile Hekimi Uzmanı Dr. İrem Önlen de yeni poliklinikte mezoterapi ve hacamat yöntemiyle tedavi yaptıklarını söyledi.

Poliklinikte muayenelere başladıklarını aktaran Önlen, "İlimizden, çevre illerden hastalarımızı bekliyoruz. Hastalarımızı burada bütünsel olarak değerlendiriyoruz. Hastalarımızın tedavilerinde kalıcılığı sağlıyoruz. Poliklinikte modern tıp verilerini geleneksel uygulamalarla birleştirip, hastalara daha iyi imkan sunarak onların bütünsel olarak regülasyonunu sağlıyoruz." diye konuştu.

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