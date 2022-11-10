Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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HAKKARİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden törende konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Törene Kaymakam Hasan Kurt, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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