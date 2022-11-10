Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

VAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Van, Hakkari ve Muş'ta anıldı.

Van'da Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi'nin, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde havada, karada ve Van Gölünde görev yapan polisler de görev yerlerinde saygı duruşunda bulundu.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden törende, Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterildi.

Atatürk koşusu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, oratoryo ve müzik dinletisiyle sona erdi.

- Hakkari

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda süren programda "10 Kasım, Son Yolculuk" adlı video izlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte zeybek gösterisi, "Benim Adım Mustafa" oratoryosu ile öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Savalat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

- Muş

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenevi konferans salonunda devam eden programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, Atatürk'ün memleketin yetiştirdiği çok önemli bir entelektüel olduğunu söyledi.

Bir memleketi ve o memleketin insanlarını sevmenin o memlekete hizmet etmekle ilgili olduğunu belirten Gündüzöz, şunları söyledi:



"Bu Cumhuriyet yaşayacaksa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi eserleriyle yaşayacak. Bu eserleri yaşayacak, yaşatacak olan da bu memleketin vatandaşları, bizleriz. En büyük umudumuz da sevgili gençlerimiz, yavrularımız. Bugün Türkiye, 20 yıl öncesine göre daha iyi durumda. Yollarıyla, fabrikalarıyla, beyin gücüyle, bilimsel düzeyiyle, okur-yazar kapasitesiyle, teknolojisiyle, pek çok alanda dünya ile rekabet eden, koşturan bir ülke haline geldik ve daha da iyi duruma geleceğiz."

Öğrencilerin şiirler okuduğu program, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.





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