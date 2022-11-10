Hakkari'de TYP kapsamında çalışacak 8 kişi kurayla belirlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 8 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde, il merkezi ve Yüksekova'dan başvuran kişiler arasından istihdam edilecek asıl ve yedek isimler belirlendi.



Kurada isimleri çıkan kişilerin, işlemlerinin ardından işe başlayacağı belirtildi. .

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcıları Hamdi Taşma ve Kemal Demir, noter vekili Serdar Kundakçı ve İŞKUR görevlileri katıldı.

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