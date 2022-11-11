Hakkari'de karla mücadele toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla karla mücadele çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında toplantı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, kentin en fazla kar yağan yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kurumlar arası koordinasyonu ele alıp karla mücadele hazırlıklarını gözden geçireceklerini belirten Akbıyık, "Farklı afet durumlarında da her kurum hazırlıklı olacak. İnşallah kışı da hep beraber kazasız ve belasız atlatacağız. Ayrıca kaymakamlarımızla da bir yıldır İl Özel İdaresinde KÖYDES'te yapmış olduğumuz alt yapı ve üst yapı konularını konuşacağız. Ne kadar başarılı olduğumuzu tekrar gözden geçireceğiz." dedi.

Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.