Çukurca'ya yeni yapılacak düğün salonunun temeli atıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılması planlanan düğün salonunun temeli atıldı.



Çukurca Belediyesi tarafından ilçenin Emir Şaban Mahallesi'ne yapılacak düğün salonunun temel atma töreninde konuşan Kaymakam Hasan Kurt, değişimin insan hayatına getirdiği kolaylıklara değindi.



Bölgede insanların huzur içinde yaşadığını belirten Kurt, "Yıllar öncesine gittiğinizde vatandaşlarımız güvenlik sorunu nedeniyle evine ekmek götürme telaşı içindeyken şimdi çok şükür huzur ve güven ortamında hem rahat çalışıyor hem de işlerini yürütüyor. Geçmişte maalesef birilerinin gençlerimizi kandırıp dağa götürme gayretleri varken şimdi biz bu çocuklara gelecek hayalleri kurduruyoruz. Gelecek hayalleri var. Gençlerimizle buluşmaya gittiğimizde çocuklarımız hayallerini anlatıyor. Öğretmen, doktor, sporcu olmak isteyenler var." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ensar Dündar ise 7 metrekare alana inşa edilen düğün salonunun kapalı alanının 2 bin metrekare olduğunu belirterek, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.



AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ise belediye başkanlarının hizmette yarış içinde olduğunu dile getirdi.

Huzurlu bir yaşam sürdüren insanların eskiyi hatırlamak istemediğini vurgulayan Özbek, "Eskiden dünya liderlerine karşı el pençe dururduk. Şimdi dünya liderleri Cumhurbaşkanımızın huzurunda el pençe duruyor. İnsanın böyle güçlü bir liderin olmasını ne kadar güzel. Gurur duyuyoruz." dedi.



Törene İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve vatandaşlar katıldı.

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