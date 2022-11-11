Van, Hakkari ve Muş'ta "Milli Ağaçlandırma Günü"nde binlerce fidan dikildi

VAN (AA) - Van, Hakkari ve Muş'ta "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında binlerce fidan dikimi gerçekleştirildi.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 40 bin fidan dikildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte farklı tür meyve ve süs ağaçlarının yer aldığı fidanlık oluşturacaklarını söyledi.

Bu fidanları gelecek yıl toprakla buluşturacaklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van'ın meşhur kayısısını, elmasını, cevizini, eriğini dikilebilecek her yere dikeceğiz. Van'ın ağaç varlığını artırmak için çok çalışacağız. Bu bölgeye ilim irfan, bilim yayan insanların eğitimine katkı sağlayan YYÜ'de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Şimdi de üniversitemizin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 40 bin fidan dikilecek. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde de 100 bin fidanı valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve üniversitemizle birlikte üniversite kampüsüne dikeceğiz."

- Hakkari

Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı bölgesinde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşların katılımı ile "Türkiye Yüzyılı"na katkı için Hakkari olarak bir nefes vereceklerini söyledi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Hakkari bırakmak istediklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu kampanya çerçevesinde elimizden geldiği kadar Hakkari'mizin bu güzel dağlarını daha da güzelleştirmek için fidan dikeceğiz. Daha yeşil bir Hakkari için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Yüzyılı'na katkı, geleceğe nefes için bizler de buradayız."

Konuşmaların ardından Akbıyık, protokol üyeleri, asker, polis ve vatandaşlar 45 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

Muş 112 Acil Çağrı Merkezi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İlker Gündüzöz, yıllardır yapılan ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile büyük bir ivme kazandırıldığını belirtti.

Bu programların gelenekselleştiğini anlatan Gündüzöz, "Böyle devam edersek daha yeşil bir Türkiye ve Muş'la karşılaşacağız. Yapacağımız her şey dünyamız ve sevgili gençlerimiz, yavrularımız için çok önemli yatırımlardır. 15 bin adet fidan dikimi yapılacak. Biz kökü olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Devletimiz de öyle yeni bir devlet değildir. Asırlardır Anadolu'da devlet organizasyonu olan milletiz. Allah şimdiden hayrınızı kabul etsin. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikiminin gerçekleştirildiği programa İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Vali Yardımcıları, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kurum Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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