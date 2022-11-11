Şehit polis memuru Sedat Gezer'in adı Hakkari'deki zırhlı araca verildi

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HAKKARİ (AA) - Mersin'de 26 Eylül'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in adı, Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki zırhlı araçta yaşatılacak.



İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Mersin'deki Tece Polisevi nizamiye noktasına 26 Eylül'de terör saldırısının düzenlendiği anımsatıldı.



Saldırıda ağır yaralanan Gezer'in müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen bilgilendirmede, polis memurunun adının Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki zırhlı araca verildiği kaydedildi.



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