Hakkari'de devlet desteğiyle oluşturulan bahçeler elma üretimini artırdı

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği destekle kurulan yeni elma bahçeleri sayesinde kentteki elma üretiminde ciddi oranda artış sağlandı.



Tarım ve hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğu kentte, meyveciliğin geliştirilmesine yönelik destekler sayesinde elma yetiştiriciliği de önem kazandı.

Yürütülen projelerle kentte 2018'de 239 bin olan elma ağacı varlığı, 500 bine, elma üretimi de 4 bin 350 tondan 8 bin tona çıktı.



Kent merkezi ve ilçelerde yüzlerce yeni elma bahçesi oluşturan çiftçiler, yetiştirdikleri meyveleri komisyoncu, manav ve marketlere satarak elma üretimini kazanca dönüştürmeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, AA muhabirine, kentte hayvancılığın ve arıcılığın yaygın yapıldığını söyledi.

Hakkari'de ekilebilir alanların büyük bölümünün yem bitkisi, hububat ve baklagil üretiminde kullanıldığını belirten Özkan, meyveciliğin de son zamanlarda kentte önemli üretim kalemlerinden biri haline geldiğini aktardı.

Ceviz ağacı sayısı ve ceviz üretimi bakımından da Türkiye'de çok önemli noktada olduklarını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Kentte elma üretimi de yaygınlaşıyor. Yaptığımız araştırmalarda çiftçilerin elma üretimine yöneldiğini tespit ettik. 2018'de 239 bin elma ağacımız varken bugün bu sayı 500 bine, elma üretimimiz de 4 bin 350 tondan 8 bin tona ulaştı. Bölgemizde üretilen elmaların kalitesi çok iyi. 8 bin ton ciddi bir rakam. Bunu değerlendirmemiz lazım. Elmayla ilgilenen işletmeleri kente davet ediyoruz. Kurutulmuş elmaya yurt dışından talep var. Biz de elmaların kurutulması için makinelerin temin edilip bu işin burada da yapılması konusunda girişimlerde bulunduk. Çiftçimizin elinde kalan elmalarının satışını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla diğer illerle istişarelerimiz sürüyor. Pazar sorununu da çözersek iyi bir iş yapmış olacağız."

- "Projeler sayesinde elma bahçeleri yaygınlaştı"

Bağışlı köyünde çiftçilik yapan Bahattin Aydın da son yıllarda uygulanan projelerle elma bahçelerinin yaygınlaştığını dile getirerek, daha önce ihtiyaçları için Van'dan ya da İran'dan elma aldıklarını ancak bu algının değiştiğini belirtti.

Şu anda köylerinde herkesin ihtiyacından fazla elmanın olduğunu anlatan Aydın, şu ifadeleri kullandı:



"Elmaları, evlerimizde kış ihtiyacımızı karşılamak için soğuk hava deposu görevi görecek küçük odalarda stokluyoruz. Herkes bugünlerde elma hasat ediyor. Bahçemden 12-13 ton elma çıkar. Üreticiler de bunlardan kazanç sağlıyor. Ben de aldığım destekle elma bahçesi kurdum. Bir insan topraktan ekmeğini kazanmalı. Hepimiz tüketici olursak bu iş yürümez, bazılarımız da üretici olmalıyız. Tabi daha fazla destek bekleriz. Sayın Valimize ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Uğur Kaya da 5 yıl önce Tarım ve Orman Müdürlüğünden elma fidesi alarak işe başladıklarını anlatarak, "Bahçemizde 4-5 çeşit elma ağacı var. Hasat dönemindeyiz. Elde ettiğimiz elmadan ihtiyaç fazlasını komisyonculara veriyoruz. Elmamız organiktir ve çok lezzetlidir, hiçbir ilaç kullanmadık. Köyümüzde 100'den fazla elma bahçesi var. Herkes ihtiyacı kadar stoklayıp diğerini satıyor. Ekonomik olarak bundan kazanç sağlıyoruz." dedi.

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