Hakkarili öğrenciler alıç meyvesinden çeşitli yiyecekler hazırladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğretmen ve öğrencileri, alıç (yumuşan) meyvesinden çeşitli yiyecekler hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, okulun öğrenci ve öğretmenleri, kent merkezi ve köylerden topladıkları alıç meyvesinden çeşitli lezzetler elde etmek için çalışma yaptı.



Öğretmen ve öğrenciler, bu kapsamda farklı malzemeler kullanarak "yumuşanlı yulaflı bar", "yumuşanlı truff", "yumuşan pestil", "yumuşan marmelatı", "yumuşan hoşafı", "yumuşan sirkesi", "yumuşan reçeli", "yumuşan çayı", "yumuşan baharatı", "yumuşanlı cevizli sucuk", "yumuşan kurusu", "yumuşanlı lokum", "yumuşanlı şekerleme" ve "yumuşanlı çikolata" hazırladı.

Okul yönetiminin ürünlerin tanıtımı için düzenlediği etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri hazırlanan yiyeceklerden tattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın himayesinde başlattıkları eğitim seferberliğinde, sadece akademik başarıda değil hayatın her alanına hitap eden geniş yelpazeyle çocukların gelecekte meslek sahibi olabilecekleri nitelikli çalışmalar ortaya koyduklarını belirtti.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinin bu doğrultuda güzel bir çalışma sergilediklerini aktaran Gür, "Türkiye'de, bir ilke imza atarak yöremizin güzide meyvelerinden, şifalı olduğu kadar çok farklı aroması olan alıç meyvesini, sofralarımıza nasıl daha farklı taşımaya yönelik araştırma yapmışlar ve başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Aslında yiyecek, içecek bölümü, insan yaşadığı sürece ölmeyecek bir bölüm. Meslek liselerimizin bu ve diğer bölümleri hem çok eğlenceli hem de istihdam alanları geniş. Kendilerini kanıtlamış öğrencilerimiz, mutlaka iş buluyorlar. Bu farklı ve başarılı üretim çalışmasına imza atan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Hayrettin Çiftçi de eğlenceli ve istihdam alanı çok geniş bir bölümde yer aldıklarını aktararak, "Öğrenci sayımız 100'ün üzerinde. Öğrencilerimiz burada, Türk ve uluslararası mutfak uygulamaları konusunda eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizin, kendilerini geliştirmeleri için etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl da yöremizin güzide meyvelerinden şifa kaynağı olan alıcın üzerinde çalışarak misafirlerimizi farklı bir lezzet yolculuğuna çıkarmak istedik. Bugüne kadar hiç üretilmemiş çeşitler üzerinde kafa yorduk. Ziyaretçilerden gelen olumlu dönütlerden de anlıyoruz ki başarılı olmuşuz." diye konuştu.

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