AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Van Tuşba Gençlik Merkezi'ndeki tatbikata AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AFAD personeli ve kentte bulunan 9 arama kurtarma biriminden gönüllüler katıldı.

Saat 18.57'yi gösterdiğinde cep telefonlarına eş zamanlı "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." yazılı bildirimler geldi.

Gönüllüler ve vatandaşlar, tatbikata katılarak "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı.

Körpeş, 1999'da meydana gelen Düzce Depremi'nde ve diğer afetlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Ülke genelinde ilk kez bu düzeyde bir tatbikatın gerçekleştirildiğini belirten Körpeş, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan bu yana binlerce vatandaşımıza afet farkındalık eğitimleri verdik. Bu eğitimlerimizin sonuçlarını sahada gördük, görüyoruz. İlimiz deprem açısından tehlikeli bir bölgede yer alıyor. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yapılan tatbikatın önemi gerçekten çok büyük. Ciddi bir katılım oldu ve çok verimli olduğunu düşünüyorum."

- Hakkari

Tatbikatın gerçekleştirildiği Hakkari Belediyesinin önünde AFAD İl Müdürlüğü çadır kurarak vatandaşlara ve iş yerlerine tatbikata ilişkin broşür dağıttı.

Belediye meclis salonundaki tatbikat öncesinde AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, kurumun faaliyetleri ve tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, kurum amirleri, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma, AFAD ve Kızılay gönüllüleri, saat 18.57'de "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı.

Belediye hoparlörleri ve camilerden de uyarı yapıldı.

Vali Akbıyık, depremin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de acı sonuçlar doğurabildiğini belirterek, "Depreme ülke olarak, Hakkari olarak hazır olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanlığı ve ilgili tüm kurumlar büyük bir çaba içinde halkımızı bilinçlendirmeye, depreme ve depremden sonraki tedbirlere hazır hale getirmek için çalışıyor. Konutlarımızı, iş yerlerimizi depreme göre yapmalıyız. Çok katlı evler yapmamalıyız. Hakkari'de de buna yönelik başarılı çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu duanın ardından tatbikat sona erdi.

Gazi Mahallesi'ndeki düğün alanında da bazı vatandaşlar tatbikata destek verdi. Davetliler ve gelin, bir süre "çök, kapan. tutun" hareketi yaptıktan sonra tekrar halay çekmeye devam etti.

- Muş

Muş'ta Müştakbaba Erkek Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen tatbikata Vali İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AFAD çalışanları, Türk Kızılay temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua okunan tatbikatın ardından konuşan Vali Gündüzöz, afetlere her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Ülke için çok önemli bir tatbikatın gerçekleştirildiğini vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanı'mız Sayın Süleyman Soylu'nun organizesinde, AFAD teşkilatımızın hem merkezi hem taşradaki önemli bir çalışması hayata geçmiş oldu. Deprem kuşağındayız ve diğer afetlere de maruz kalma potansiyelimiz var. Allah bu memleketi afetlerden korusun ama gayretli olacağız, çalışacağız, olacağız."

Kentte bir okulda düzenlenen tatbikat, güvenlik kamerasına yansıdı.

- Bitlis

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde gerçekleştirilen tatbikata Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Siren sesiyle salondaki herkes eliyle başını kapatarak masanın altına yattı, daha sonra kontrollü bir şekilde binayı tahliye etti.

AFAD Müdür Vekili Erdal Tunçtan, gazetecilere, Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla ülke genelinde eş zamanlı tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ahlat'ta da tatbikata katılan devlet hastanesi çalışanları, 18.57'de "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.











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