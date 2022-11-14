Hakkari'de üniversite öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, üniversite eğitimi için kente gelen ve Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere yönelik tanıtım ve kültür gezisi düzenlendi.

Kente gelen öğrenciler, İl Müftülüğünün "Gençliğe Değer Projesi" çerçevesinde Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı ve Seyit Taha-yı Hakkari ve Seyit Abdullah'ın türbelerini ziyaret etti, tarihi Taş Köprü'yü gezdi.



Öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan mekanlarda fotoğraf çektirdi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, öğrencilere kentin tarihine ışık tutan mekanları göstermek istediklerini söyledi.

Üniversite hayatının ders ve eğitimden ibaret olmadığını belirten Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman öğrenecek, yaşanacak ve keşfedilecek yerler vardır. Sizler istikbalimizsiniz. Geleceğimiz sizlere emanettir. Çağdaş ve müreffeh bir ülkede gelecek kaygısı taşımadan yaşamak istiyorsak daha bugünden elimizi sıkı tutacağız, derslerimize önem vereceğiz, milli ve manevi duygularımızdan taviz vermeyeceğiz, ahlaklı ve güvenilir olacağız. Kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i rehber edineceğiz. Vatan ve millete düşmanlık yapan sapkın kişi ve örgütlerin ağına düşmeyeceğiz."

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