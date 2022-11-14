Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti kasım ayı toplantısı yapıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin kasım ayı toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, Yüksekova ilçesinde yapılan OSB çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

OSB'nin elektrik ve doğalgaz çalışmaları için biraya geldiklerini belirten Akbıyık, "Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nin eksikliklerini biran önce tamamlamayı, fabrikaların kısa sürede faaliyete geçmelerini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat ve kurum amirleri katıldı.













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