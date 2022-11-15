Hakkari'de "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

AA

Hakkari'de "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

HAKKARİ (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Hakkari'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentin en büyük probleminden birinin konut sıkıntısı olduğunu belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "İlk evim, İlk İş Yerim Projesi"nin bu problemin çözülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yüksekova'da TOKİ tarafından 3 bin 200 konut, okullar, iş yerleri ve ibadethanelerin yapıldığını, Hakkari merkezde 701 konutun bittiğini anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Projeyi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, onlarca kez kente gelen, bizi her konuda destekleyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, belediye olarak yaptığımız her hizmette imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve tüm bakanlarımıza, TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. 'Hakkari'de hayat var' diyoruz, bu hayat konutlarla daha da güzelleşecek. Hakkarililer, hizmetlerin en güzeline layık. Burada şehit ailelerimizin pozitif ayrımcılık yaparak güçlenmesi, engelli kardeşlerimizin, gençlerimizin düşünülmesi ayrı bir önem taşımaktadır.'

Akbıyık ve protokol üyeleri, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.

Proje kapsamında, Hakkari merkezde 300, Yüksekova'da 160, Çukurca'da 200, Durankaya beldesinde ise 144 konut yapılacak.

Törene, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti kasım ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti kasım ayı toplantısı ...
Hakkari'de üniversite öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de üniversite öğrencilerine yönelik gezi ...
(Görüntülü) YÜKSEKOVA?DA GÖZLERİ GÖRMEYEN TAYI SAHİPLENİP, İSTANBUL?A GÖTÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜKSEKOVA?DA GÖZLERİ GÖRMEYEN TAYI ...
Yüksekova´da gözleri görmeyen tayı sahiplenip, İstanbul´a götürdü
YEREL HABERLER Yüksekova´da gözleri görmeyen tayı sahiplenip, ...
Hakkari'de kaçak 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de kaçak 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
(Görüntülü) YÜKSEKOVA&#039;DA SİS ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜKSEKOVA'DA SİS ETKİLİ OLDU
Yüksekova'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da sis etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.