Hakkari'de "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

HAKKARİ (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Hakkari'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentin en büyük probleminden birinin konut sıkıntısı olduğunu belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "İlk evim, İlk İş Yerim Projesi"nin bu problemin çözülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yüksekova'da TOKİ tarafından 3 bin 200 konut, okullar, iş yerleri ve ibadethanelerin yapıldığını, Hakkari merkezde 701 konutun bittiğini anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Projeyi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, onlarca kez kente gelen, bizi her konuda destekleyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, belediye olarak yaptığımız her hizmette imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve tüm bakanlarımıza, TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. 'Hakkari'de hayat var' diyoruz, bu hayat konutlarla daha da güzelleşecek. Hakkarililer, hizmetlerin en güzeline layık. Burada şehit ailelerimizin pozitif ayrımcılık yaparak güçlenmesi, engelli kardeşlerimizin, gençlerimizin düşünülmesi ayrı bir önem taşımaktadır.'

Akbıyık ve protokol üyeleri, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.

Proje kapsamında, Hakkari merkezde 300, Yüksekova'da 160, Çukurca'da 200, Durankaya beldesinde ise 144 konut yapılacak.

Törene, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

































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