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Hakkari'de lise öğrencileri Diyarbakır gezisine gönderildi

AA

Hakkari'de lise öğrencileri Diyarbakır gezisine gönderildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Diyanet İşleri Başkanlığının "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine Şemdinli ilçesindeki tarihi mekanlar gezdirildi, 30 lise öğrencisi için de Diyarbakır turu düzenlendi.

Hakkari Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında düzenlenen gezi programı, Müftülük himayesinde İl Gençlik Koordinatörü Medeni Kazak tarafından organize edildi.

Din görevlileri İbrahim Duran, Abuzeyit Erik ve Hasan Erik gözetiminde gerçekleştirilen geziye, 10 ve 11. sınıflarda okuyan 30 öğrenci katıldı.

Ulu Cami avlusunda öğrencileri Diyarbakır'a uğurlayan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek öğrencilerin maneviyat kokan, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ı ve tarihi mekanlarını görmelerini istediklerini söyledi.

Gezi programı için araç tahsis eden Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Fakirullahoğlu, şöyle konuştu:

"Ziyaret edeceğiniz maneviyat kokan mekanların tarihi geçmişlerini inceleyerek ibret almaya çalışın. Allah'ın dinini tanıtmak, yaymak ve dünyaya hakim kılmak için hayatlarını bahşedip o bölgede bulunan şahsiyetlerin yaşantıları hakkında bilgi edinin. İslam dinini bilen, okuyan ve yaşayan kimseler olmaya gayret gösterin. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i ve ashabını örnek alın. İnsanlara karşı samimi olun. Gezinin hayırlara vesile olmasını dilerim."

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Medeni Kazak ve geziye katılan öğrenciler de emeği geçenlere teşekkür etti.

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