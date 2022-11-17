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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda doçka (uçaksavar) silahı ve sehpası, bu silaha ait 14,5 milimetrelik 129 mühimmat, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 31 şarjör, 13 el bombası, 14 RPG-7 sevk fişeği, RPG-7 silahı dürbünü, kanas silahı dürbünü, 12,7 milimetrelik 126 mühimmat, 7,62 milimetrelik 392 mühimmat, 5 kilogramlık 2 bidon içinde patlayıcı, 10 el telsizi ve 2 jeneratör ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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