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Hakkari'de kurum amirleri, kanaat önderleri ve iş insanları bir araya geldi

AA

Hakkari'de kurum amirleri, kanaat önderleri ve iş insanları bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de İl Müftülüğünün ev sahipliğinde kanaat önderleri, iş adamları ve vatandaşların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Merkez Ahmed-i Hani Yatılı Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen toplantı öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, müftülüğün hayırlı bir toplantıya vesile olduğunu söyledi.

İl dışındaki hayırsever vatandaşlardan kentteki cami ve Kur'an kursları için destek gelmeye devam ettiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hayır, herkesin yapması gereken bir hizmettir. Bu hayırlı toplantıya her kesimden vatandaşlarımızın gelmiş olmasından mutluluk duydum. Hakkari'de her alanda büyük değişim, dönüşüm olduğunu sizler de görmektesiniz. Eğitim, sağlık, alt ve üst yapı ile diğer hizmetlerde büyük değişiklik yaşamaktayız. Çocuklarımız tıp fakültesi gibi güzel okulları kazanıyor. İnşallah her şey daha iyi olacak. Diğer iller gibi Hakkari ilimiz de hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu hizmetleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yapıyoruz."

Kent genelinde müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülen hizmetleri anlatan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ise "Kent genelinde inşaatı devam eden 60 cami ve Kur'an kursu bulunuyor. Yatılı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 750 öğrencimiz var. Tüm kurslarımızda çocuklarımıza, öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğreterek vatan ve millet için faydalı bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içindeyiz." dedi.

Hizmetlerin tamamının devlet vatandaş işbirliği ile yürütüldüğünü ifade eden Fakirullahoğlu, şöyle devam etti:

"Müftülüğümüze iletilen ailevi sorunları Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda görevli uzman personellerimiz vasıtasıyla gidermeye çalışmaktayız. Alo Fetva hattına gelen sorular gerek bizzat şahsım ve gerekse diğer uzman elemanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır. Cami içi ve cami dışı programlar ile halkımızın her kesimine ulaşmaktayız. Vakıf olarak da ev ev dolaşarak tespit edilen fakir ve muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmaya devam etmekteyiz. Kurban Bayramı'nda 4 bin 500 ailenin kapısını çalarak et yardımında bulunduk. Bu vesileyle devlet-millet arasında köprü olma vazifesini kendimize görev bildik. Engellilere yönelik irşat hizmetlerimiz, bedensel engelliler için tekerlekli sandalye tedariki gibi hizmetlerimiz görevlilerimiz tarafından yürütülüyor. Öğrencilerimize kitap desteği, kütüphanesi olan Kur'an kurslarını yeni kitaplarla zenginleştirme, olmayanlara da kütüphane kurma çalışmalarımız devam ediyor."

Toplantıya Vali Yardımcısı Talha Battal, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, mahalle muhtarları, din görevlileri, kanaat önderleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

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