Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hakkari'de "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı değerlendirdi:

HAKKARİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla son saldırılara yönelik başlatılan karşı operasyon, en azından bunlara artık geçit verilmeyeceğini iyice zihinlerine kazımaları ve bilmeleri noktasında önemli bir operasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

Programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ile Hakkari'ye gelen Kirişci, valiliği ziyaret etti, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilgili kurum amirleriyle İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Kirişci, gazetecilere, 4 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve başladığını anımsattı.

O günden bu yana Bakanlığın üst yönetimiyle birlikte 47 ilde 73 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Kirişci, 32'ncisini bugün Hakkari'de gerçekleştirdikleri toplantıyla sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu toplantılarda sektörün tüm taraflarıyla görüşüp yaptıklarının sahada karşılığının ne olduğunu değerlendirme fırsatı bulduklarını anlatan Kirişci, bu nedenle toplantılara büyük önem verdiklerini vurguladı.

- "Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde olduğunu bir kez daha gösterdi"

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şöyle konuştu:

"Dün gece itibarıyla yeni bir operasyon başladı. Türkiye'nin son yıllarda elde etmiş olduğu huzur ve sükun ortamını yeniden baltalamak ve bu konuda bazı çevrelerin oyuncağı haline gelmiş olan hainlerin ülkemizdeki insanları ve ülkemize gelen misafirleri rahatsız edici bir takım girişimlerin olduğunu görmeye başladık. İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. İstiklal Caddesi, yeniden eski heyecanına, hareketliliğine kavuştu. Milletimiz buna geçit vermeyeceğini, birlik ve beraberlik içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Tabi ki bunların karşılıksız kalmaması gerekiyordu."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını aktaran Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyanın geçmişte ecdat bedellerini ödemiş ve biz ödüyoruz. Bundan sonra ödenmemesi için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. 40 yılı aşkın süreden beri verdikleri tahribatı millet olarak hepimiz biliyoruz fakat devletimiz güçlüdür, milletimiz, devletimizle birliktedir. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla son bu saldırılara yönelik başlatılan karşı operasyon da en azından bunlara artık geçit verilmeyeceğini iyice zihinlerine kazımaları ve bilmeleri noktasında önemli bir operasyondur. Bu zamana kadar bu operasyonlarda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize, askerimize, sivilimize, korucumuza, polisimize, jandarmamıza bütün güvenlik unsurlarımıza ve vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Onlar ölüler değil, Rabb'imin kendi katına aldığı, bu ülke için kanlarını ve canlarını feda etmiş yiğitler ve şehitlerimiz. Dolayısıyla böyle bir operasyonun olduğu güne denk gelen Hakkari ziyaretimizi çok anlamlı ve yerinde buluyorum."

Hakkari'nin güvenli hali devam ettiği sürece Türkiye'nin de güvende olacağını, bu konuda özellikle Hakkari'de güvenlik güçlerinin elde ettiği başarının çok önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Kirişci, bölgede görev alan bütün unsurlara teşekkür etti.

- "İyi ki dezenformasyon yasası çıkmış"

Dün Osmaniye'de temaslarda bulunduklarını anımsatan Kirşci, şunları kaydetti:



"Üreticilerimize ne kadar dokunmaya çalıştığımızı ve bu konulardaki gelişmeleri bizi takip eden medya olarak görüyorsunuz. Bir şeye çok seviniyorum. İyi ki bu dezenformasyon yasası çıkmış. Bir şeyin nasıl çarpıtılabileceğinin çok açık delili, çok açık bir örneği dün Osmaniye'de yaşandı. Ben çok dikkat etmemiştim. Bir federasyon derneğini ziyaretimiz esnasında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mukim olan bir vatandaşımızın, kulaklarının ağır işittiğini, benim uzaktan da olsa bir akrabalık bağımının olduğunu sonradan öğrendim. Ben Kahramanmaraş doğumluyum. 1978'de Adana'ya geldim. Yani bunun üzerinden 44 yıl geçmiş. İster istemez Kahramanmaraş'ta olan bağlarınızın yerini Adana'yla olan eğitim, akademik hayat, daha sonra da aktif siyaset almış durumda. Bir iş insanı olarak yine orada faaliyetlerimiz oldu. Bu çerçevede vatandaşımızın benim rahmetli dedemin zamanında o bölgede tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılan bir su arkıyla ilgili 'Bunun geleceği ne olacak? Bu gölet ne olacak' diye ifade ettiğinde benim de ifadem aynen şu oldu. 'Ya o gölet değil. Sen onun adını dahi doğru ifade edemiyorsun' dedim. Bu kendi adının doğru ifade edilmediği şeklinde büyük bir çarpıtmaya maruz kalmış. Benim öyle bir ifadem olmadı. Ben, kaldı ki kişinin adını da bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Kişi kendini tanıtmaya çalışan birisi. Fakat benim söylediklerimi duymadığını da kulağındaki cihazlarla ilgili olduğu yönünde de yine arkadaşlarımızın değerlendirmesi oldu."

Milletvekilliği, Tarım Komisyonu Başkanlığı, akademisyenlik yapan biri olarak insanlara nasıl davrandığını herkesin iyi bildiğini belirten Kirişci, "Bizde asla gurur, kibir, kasıntı, vatandaşı hor görme olmaz, çünkü biz bunu Rabb'imize olan bir kulluğun tam karşıtı olarak görürüz ve ondan dolayı da Rabb'imize sığınırız. Bu ifadeleri de her zaman kullanmışımdır. Bir konuyu bu kadar çarpıtabileceklerine şahit olmamış olsam 'olmaz' diyeceğim bir husustu ama bunun olduğunu gördüm. İyi ki dezenformasyon yasasını çıkarmışız. Gerekirse, bu haberi yayanlara hukuki yolları kullanarak bu davaları açacağımı belirtmek isterim." dedi.

-"Terörden arınmış bir Hakkari'deyiz"

Hakkari'ye ilk defa geldiğini bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu anlatan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tür yerleşim yerlerimiz, şehirlerimiz, güzel beldelerimiz, serhat şehirlerimiz, maalesef uzun yıllar terörle birlikte zikredildi. Sağlanan güven ortamı sayesinde yüzlerce, binlerce değil, on binlerce, milyonlarca vatandaşımız, yurt dışından misafirlerimiz bu şehri görmek isteyecekler. Buna yürekten inanıyorum. Birim yöneticilerimizden brifing aldık. 4 bin 168 rakımı olan, Uludoruk olarak adlandırılan yere bir dahaki gelişimde inşallah çıkmak için gayret göstereceğim. Düşünün bu tür güzellikler, tabiat güzellikleri, Rabb'imizin bize verdiği bu güzellikler başka bir ülkede olsa onları kim bilir nasıl kullanırlardı? Biz artık terörden arınmış bir Hakkari'deyiz. Terörü konuşmama noktasında çaba sarf eden bir Türkiye'deyiz. Bu konularda duyarlı bir dünya lideri Cumhurbaşkanı'mız var. Bu mekanları daha sağlıklı, salgının da geride kaldığı bu günlerde inşallah herkes ziyaret etmiş olur."

Kirişci, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.