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HAKKARİ (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmaya kentteki sporseverler ilgi gösterdi.

Çekişmeli geçen maçta iki takım sporcuları da buldukları fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.



Karşılaşmayı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin eşi Hanife Kirişçi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'in eşi Melike Pakiş, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin ve kent sakinleri izledi.





















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