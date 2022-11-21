Şemdinli'deki seyir tepesinin yolu yenilendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye tarafından Efkar Dağı'nda oluşturulan seyir tepesinin yolu asfaltlandı.

Belediye ekipleri taafından, vatandaşların ilgi gösterdiği seyir tepesinin yolunun asfaltlanması için çalışma başlatıldı.



Bölgedeki 2 kilometrelik yolu asfaltlayan ekipler, vatandaşlara rahat ulaşım imkanı sağladı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere, seyir tepesinin huzur ortamıyla beraber yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirtti.

Vatandaşların bölgeye daha rahat ulaşmasını sağlamak için yolu asfaltladıklarını dile getiren Saklı, "Bütün vatandaşlarımızı bu eşsiz manzarayı seyredebilmeleri için Şemdinli'de misafir etmekten onur duyacağız. Burası bir zamanlar ilçenin huzurunu bozan terör örgütü PKK'nın sürekli saldırılarını gerçekleştiği yerken şimdi vatandaşların ailesiyle güzel vakit geçirdiği bir mekan oldu. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

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