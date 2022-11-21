Şemdinli'de şehitlerin isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 cadde ve sokağa farklı tarihlerde şehit olan güvenlik korucuları ile 2016'da teröristlerce öldürülen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak ve eski Şemdinli Korucu Derneği Başkanı Mehmet Özer'in oğlu Menderes Özer'in isimleri verildi.

Şemdinli Belediye Meclisi, ilçedeki şehit güvenlik korucuları ve sivillerin isimlerinin bazı cadde ve sokaklara verilmesi kararı aldı.

Bu kapsamda belediye ekipleri, farklı tarihlerde şehit olan 17 güvenlik korucusu ile Budak ve Özer'in isimlerinin yazıldığı tabelaları mahallelerdeki sokak ve caddelerin girişine astı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere, ilçenin imarını yenileyince sokak ve caddelerin isimlerini de değiştirme ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Söz konusu yerlerde şehitlerin adını yaşatmak istediklerini belirten Saklı, "Bulunduğumuz sokağa da 2016'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen rahmetli Ahmet Budak'ın ismini verdik. Bu vesileyle hem şehitlerimize olan borcumuzu ödemek istedik hem onları anmak istedik. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Biz de bu şiarla vatanımız için canlarını verenleri unutmamak için böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.

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