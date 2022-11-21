Hakkari'de kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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HAKKARİ (AA) - Derecik ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki Nebi Güler, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Irak sınırındaki Umurlu köyünde yaşayan Güler, yakınları tarafından göğüs ağrısı şikayetiyle Derecik Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Güler, talep üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güler'in, buradaki muayenesinin ardından Van'a gönderileceği belirtildi.

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