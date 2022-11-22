Hakkari'de 50 av tüfeği ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 50 av tüfeği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu dün düzenlenen operasyonda, Esendere istikametine giden araç durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada çift kırma 50 av tüfeği ele geçirildi.

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