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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın hedefi şampiyonluk

AA

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın hedefi şampiyonluk

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Kadın Futbol Süper Ligi'ne 5 yıl önce yükselen ve başarılı bir performans sergileyen Hakkarigücü, şampiyonluğu hedefliyor.

Geçen sezon grubunu üçüncü sırada tamamlayarak katılmaya hak kazandığı play-off müsabakalarında çeyrek finalde Fenerbahçe'ye elenen Hakkarigücü, bu sezon da başarılı performansını sürdürüyor.

Kadrosunu 4'ü Afrikalı 8 futbolcuyla güçlendiren Hakkari ekibi, ligde oynadığı 5 maçtan 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puanla A Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

Aldıkları başarılı sonuçlarla ligde namağlup unvanını koruyan mavi beyazlı ekip, 27 Kasım Pazar günü ALG Spor ile Merzan Futbol Sahası'nda yapacağı 6. hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor.


- Cihat Doğan: "Ligi iyi bir sırada bitirmek istiyoruz"

Yardımcı antrenör Cihat Doğan, AA muhabirine, sezon öncesi iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini ve şu ana kadar bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Geçen sene takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu, iyi sonuçlar aldığını belirten Doğan, "İyi transferlerimiz var. Ülkelerinin milli takımlarında oynayan futbolcular. Ligi iyi bir sırada bitirmek istiyoruz. Şu anda hiç kimse Hakkarigücü takımıyla karşılaşmak istemiyor. Bu da kaliteli bir takım olmamızdan kaynaklanıyor. Her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. İmkansız diye bir şey yoktur. İnşallah bir gün Hakkari halkına, spor camiasına şampiyonluğu da tattıracağız. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Taraftarların ve halkın, takıma büyük destek verdiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Antrenör olarak ben de bu desteği gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Halkımız takımı seviyor, desteklerini esirgemiyor. Sayın Valimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz tüm desteklerini sunmaya çalışıyor. Güzel atmosferde maçlarımızı oynuyoruz. Altyapıya da önem veriyoruz. Halkımız, kızların bu işi yapabileceği öngörüsüne varmış durumda. O yüzden bizi benimseyip maçları izlemeye geliyorlar. Yeni transferlerimizin hepsi de profesyonel duruş sergiliyor. Yerli futbolcularımız da çok gayretli. Altyapıdan çıkan sporcularımız da ablalarını örnek alıyor. Ekip olarak maçlara bakıyor ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yabancı sporcularımız hiçbir şekilde sorun yaşamıyor. Teklifler de alıyorlar ama onlar Hakkari'yi bırakmak istemiyor."


- Vivian Nasaka: "Hakkarigücü iyi bir takım"

Takımın Kenyalı stoperi Vivian Nasaka ise herkesin iyi çalıştığını belirterek, "Hakkarigücü iyi bir takım. Herkes çok verimli çalışıyor. Ne kadar çok inanırsak o kadar çok başarının geleceğine inanıyorum. Takımdaki herkes mental olarak şampiyonluğu hedefliyor. Bizi destekleyen bir taraftarımız var. Moral ve motivasyonumuz için destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkari'de futbol oynamaktan mutlu olduğunu kaydeden Nasaka, "Geldiğimde herkes tarafından çok iyi karşılandım. Takım arkadaşlarımız çok iyi. Antrenmanlarda, maçlarda takıma çok kolay adapte olduk. Takım ortamımız çok güzel. Gelecek yıl da bu takımın bir üyesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Hatice Yaşar da ekip olarak başarılı maçlar çıkardıklarına dikkati çekerek, hafta sonu oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı.

Ligde kalıcı olarak daha büyük başarılara imza atmak istediklerini kaydeden Hatice, "Geçen yıl çeyrek finale kadar yükseldik. Bu sene de ligi ilk iki sırada bitirmek istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Diğer takımlar da artık bizden çekinmeye başladı. Aramızda Afrikalı arkadaşlarımız da var. Çok iyi anlaşıyoruz. Bir sürü şey başardık. Amacımız kız çocuklarını da futbola kazandırmak. Hakkari'yi sportif anlamda her yerde tanıtıyoruz. İdmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Takımımızda aile ortamı var." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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