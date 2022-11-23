Hakkari Valisi Akbıyık öğretmenlerle yemekte buluştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğretmenevinde düzenlenen programda, öğretmenlik mesleğinin ve eğitimin öneminden bahsetti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere, "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" dediğini hatırlatan Akbıyık, "Biz beşikten mezara kadar eğitim anlayışı olan bir medeniyetin, dinin, ülkenin mensuplarıyız. Bu vesileyle de bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olacak kadar da eğitime, öğretmene saygısı olan milletin fertleriyiz. Hakkari'de de eğitim her zaman önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de meslektaşlarının gününü kutlayarak öğretmenliğin önemini anlattı.

Programa vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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