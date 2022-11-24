Hakkari'de elektrik arıza ekipleri teleferik sistemiyle malzemeleri derenin karşısına taşıdı

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HAKKARİ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Hakkari Müdürlüğü görevlileri, zarar gören enerji nakil hatlarını yenilemek için malzemeleri teleferikle Zap Suyu'nun diğer yakasına taşıdı.

Kışın vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak için çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, bölgede zarar gören, arızalanan enerji nakil hatları ile yüksek gelirim direklerini güçlendirmeye başladı.

Bu kapsamda, kente 15 kilometre uzaklıktaki Karakaya Tüneli mevkisinde çalışma yürüten görevliler, Zap Suyu'nun karşısında kalan direklerin onarımı için gerekli malzemeyi kurdukları teleferik sistemiyle taşıdı.

VEDAŞ Hakkari İşletme Müdürü Ahmet Baran, gazetecilere, vatandaşların enerji hizmeti alımı konusunda sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kış öncesinde nakil hatlarındaki çalışmaları tamamlamaya çalıştıklarını belirten Baran, "Zap Suyu'nun debisi az olduğu için bu defa botları kullanmadık. Sabah erken saatlerden itibaren ekiplerimizle sahada çalışma yürütüyoruz. Malzemeleri kurduğumuz teleferik sistemiyle suyun karşısına taşıdık. Gerekli bakımları yaptık. Kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat sahadayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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