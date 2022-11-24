Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Öğretmenler Günü kutlandı

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.



Van'da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğretmenler, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tiyatro Müdürlüğü salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aday ve emekli öğretmenler konuşma yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ise "Öğretmenlerimiz, memleketimizin, milletimizin, ülkemizin yükselmesine, yücelmesine, en önemlisi insan kaynağının yetiştirilmesine anlamlı katkı sağlıyor. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayım. Çabamız öğretmenlerimizin problemlerini ortadan kaldırmak ve onlara yardımcı olmaktır. Eğitim birinci önceliğimizdir. Van'da da eğitim adına çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah öğretmenlerimizle Van'ın akademik başarısını 5 yıl içinde üst seviyelere çıkaracağız. Bu kutsal mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Emekli olan öğretmenlerimize de memleketimize, milletimize sundukları katkıdan dolayı müteşekkir olduğumu belirtiyorum." diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke "İnsan yetiştirmek en kutsal ve önemli değerlerden biridir. Bu önemli göreve talip olan ve en zor şartlarda hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Balcı, öğretmenlere kitap hediye etti, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerini verdi.

Program oratoryo ve resim sergisinin ardından sona erdi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

- Hakkari

Valilik önündeki İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmeni unvanın verilmesinin 94. yıl dönümü ve bu anlamlı günü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin en kutsal görevlerden biri olduğuna vurgu yapan Akbıyık, "Öğretmenlik emek, sabır, fedakarlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görevdir. Bu onurlu ve kutsal mesleği yapan öğretmenlerimiz, cehaletle savaşın en keskin kılıcıdır. Öğretmenlik herkesin yapabileceği bir iş değildir. Sevgi, fedakarlık ve gönül mesleğidir. Her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması da yine siz çok değerli öğretmenlerimiz sayesindedir." dedi.

Gür ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptıktan sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Programa, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan program, Muş Öğretmenevi konferans salonunda devam etti.

Programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, öğretmenliğin çok onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin toplumu değiştirecek ve geleceği garanti altına alacak bir hizmet alanı olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Türkiye üzerinde oynanan oyunlar var. Bunlara karşı, dik, birlik ve beraberliğimizi muhafaza eden milli manevi değerleri bilen nesillere ihtiyacımızın olduğu çok açık ortada. Burada da görev hepimize düşüyor. En önemli enstrüman da elimizde eğitim. İçimizde hainler var diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaynaklarını kullanarak, sözüm ona STK adı altında, baro altında teşkilatlanmış ve bildiri yayınlıyor. Bildiride, terör örgütünün attığı bombayla, füzeyle şehit olan öğretmeni rahmetle anmıyor, şehitleri rahmetle anmıyor, yapılan terör saldırısını kınamıyor, 'her şartta barış' diyor ve adına da hukuk diyor. Onun için öyle nesiller yetiştirmeliyiz ki hukukçu olsun, başka meslekten olsun, o titri taşıdığında bu milli ve manevi değerlerle ve asli gerekleriyle ve taşıdığı titrin normlarıyla dosdoğru bir birey olsun. Kıymetli öğretmenlerimizden milletine, maneviyatına bağlı nesiller yetiştirmelerini istiyoruz."

Teröristlerin öğretmenleri şehit ettiğini aktaran Gündüzöz, "Sen önce onu kına da ondan sonra ben senin hukukçuluğunu göreyim. Buradan tekrar söylüyoruz, bayrak inmeyecek, bu memleket bölünmeyecek. Devletimiz bir ve bütün olarak Türkiye Yüzyılı'na milletiyle birlikte hızla yürüyecek. Cumhuriyetimizin Kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyet irtihal etmiş tüm ecdadımızın, bu memleket için fedai can eylemiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından "Öğretmene Vefa" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği törende Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri şarkılar seslendirdi.

Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Bitlis

Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Bitlis'in şehit öğretmenleri" adlı video gösterileriyle devam eden programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajı okundu.

Aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Bitlis Valisi Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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