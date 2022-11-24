Hakkari'de PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca 33 yıl önce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinden 28 kişi, ilçeye bağlı Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin desteğiyle düzenlenen programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tüm şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta şehitlerin verildiğini belirten Akbıyık, "Hakkari en çok şehit veren ilimiz. İkiyaka şehitleri hain terör örgütünün yaptığı, en acı, en acımasız, en kalleş saldırılarından biri. Çok şükür bugün bu topraklarda huzur var. Bir terörist dahi kalmasın diye Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, Hakkari ve Yüksekova halkının destekleriyle mücadele ediyor. Artık kökleri kazılıyor, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında, Suriye'de, Irak'ta. Allah'ın izniyle bu topraklar huzura kavuşacak. Sadece Hakkari'nin güvenliği değil, Ankara'nın, İstanbul'un güvenliği de Suriye'den, Irak'tan geçiyor." diye konuştu.

Terör örgütünün bir süre önce İstiklal Caddesi'nde ve Karkamış'taki saldırılarında masum insanların şehit olduğunu aktaran Akbıyık, bir ve birlik oldukları sürece iri ve diri olacaklarını, Yüksekovalıların, Hakkarililerin bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceğini ifade etti.

Mehmet Salih Aykut da olayın yaşandığı gün sabah saatlerinde köyden ayrıldığını, saldırının akşam yapıldığını belirterek "Evlerimizin etrafını sarmışlardı. Bebeğim beşikteydi, ağzına silah koyarak katlettiler. Annem 80 yaşındaydı onu da öldürdüler. Çocuklar evin önüne kaçtı onları da orada öldürdüler. Amcamın evindeki herkesi sıraya dizip taramışlardı. Kız kardeşim çocuğuyla ikinci kattan atladı. Bizim evde 12 kişi katledildi. 3 oğlum, kızım ve eşim öldürüldü. Olayı şu an olmuş gibi hissediyoruz. O acı günü asla unutamayız. Amcamların evini, öldürülenleri yaktılar. Allah teröristleri kahretsin." diye konuştu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua ile son bulan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum amirleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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