HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye Yüzyılı bir anlamda ilerlememizin, güçlenmemizin, kalkınmamızın, onun da ötesinde küresel anlamda millet olarak değerler üzerine kurulu bir yönetim anlayışını getirdiğimiz bir yüzyıl olacak." dedi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Hakkari Öğretmenevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen İleri, AK Parti teşkilatlarının tüm yurtta sahada yüksek enerjiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti teşkilatlarının sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sahada vatandaşlarla iç içe olduğunu dile getiren İleri, 20 yılda Türkiye çapında çok ciddi ilerlemelere ve atılımlara hep beraber şahitlik ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarında Türkiye'nin vesayet odaklarından kurtulduğunu anlatan İleri, şöyle konuştu:

"Türkiye'de özgürlük alanları oldukça önemli bir biçimde gelişti. Türkiye altyapısındaki eksiklikleri, Cumhuriyet tarihi boyunca giderilmemiş eksiklikleri büyük bir başarıyla giderdik. Eğitimden ekonomiye, teknolojiye, tarıma, savunma sanayisine her alanda çok ciddi bir atılım hayata geçti. Herhalde en önemlisi, bütün bu atılımların sonucunda hepimizde çok ciddi bir özgüven oluştu. Bu çok değerli. AK Parti iktidarının bu ülkeye, bu millete kazandırdığı en önemli katkılardan biridir diye düşünüyorum."

Önceki dönemlerde, terörün kol gezdiği, terörle anılan Hakkari'nin bugün itibarıyla huzurun kenti olduğunu vurgulayan İleri, kentin bugünlerde tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını, konutların, hastanelerin, okulların inşa edildiğini, milyarlarca liralık yatırımın yapılığını belirtti.

Hakkari'nin binlerce turistin ziyaret ettiği bir şehir haline geldiğini ifade eden İleri, şöyle devam etti:

"Hakkari artık festivallerle anılan bir şehir haline geldi. Hakkari'de gün geçmiyor ki güzel bir gelişme olmasın. 5 fakültesi, 4 binden fazla öğrencisi, 30 civarı lisans programı olan bir üniversite mevcut. Hakkari merkezin şu an yaklaşık yüzde 80'i doğal gaza bağlanmış durumda. İnşallah Yüsekova'ya da doğal gazı getirme planları var. Organize Sanayi Bölgesi noktasında çalışmalar yapılıyor. Gençlik ve sporla ilgili 50'nin üzerinde proje hayata geçirilmiş durumda. Hakkari yepyeni bin döneme girmiş durumda. Geleceğe de güvenle bakıyor."

- "Türkiye Yüzyılı kalkınmamızın yüzyılı olacak"

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin bu süreçte de büyümeye devam ettiğini belirten İleri, 2022'nin ilk yarısı itibarıyla yüzde 7,5'luk bir büyüme sağladıklarını, ihracatın rekorlar kırdığını aktardı.

"Geçtiğimiz yıl 225 milyar dolar. Bu yıl ki hedef 250 milyar dolardı, görülen o ki inşallah bunu da aşacağız." diyen İleri, bu kadar zorluğa, sınamalara, bölgesel ve küresel zorlayıcı gelişmelere rağmen Türkiye'nin bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

Gelecek yüzyıla millet olarak damga vuracaklarını ve "Türkiye Yüzyılı" sürecini başlatacaklarını belirten İleri, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı Türkiye vizyonu elbette çok önemli bir vizyon. Türkiye geldiği noktada önemli problemlerini halletmiş, altyapı eksikliklerini gidermiş ve artık potansiyelini hayata geçirme noktasında bir hazırlık seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye Yüzyılı bir anlamda ilerlememizin, güçlenmemizin, kalkınmamızın, onun da ötesinde küresel anlamda millet olarak değerler üzerine kurulu bir yönetim anlayışını getirdiğimiz bir yüzyıl olacak. Türkiye Yüzyılı yüzünü doğruya dönmüş tüm vatandaşlarımızın omuzları üzerinde yükselecek. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bu vizyon hepimizin vizyonu. Gerek Hakkari'mizi, gerek bölgemizi tekrar fakirleştirmeye çalışanlara, bu bölgedeki huzuru bozmaya çalışanlara, bunların içerideki ve dışarıdaki destekçilerine hiçbir zaman imkan vermeyeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çıktığımız bu yolu başarıyla tamamlayacağız ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bir bütün olarak dünyaya damgasını vuracak bir ülkeyi hep beraber yükselteceğiz."

Ülkede taş üstüne taş koymaya, ülkeyi tekrar ayağa kaldırmaya çalışırken birilerinin her zaman olduğu gibi yıkım siyasetine devam ettiğini dile getiren İleri, "Karşımızda bir 6'lı masa yapısı var. Henüz adaylarını, yapılarını belirleyemediler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin dışında ki o söylemin de içi dolu değil. Ortaya net bir şey koyamadılar. Ortaya koydukları yaklaşımlardan, mahkeme basmalardan tutun, silahlı kuvvetlerimize, devlete attıkları iftiralara kadar maalesef görüyoruz ki bu muhalefet anlayışı, bu milletin devlet geleneğinden nasiplenmemiş durumda. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vizyon siyasetine, hizmete, kalkınmaya, beraber çalışmaya inanmış kadrolarız. İnşallah karışımızdaki muhalefetin de gerçek anlamda muhalefet haline gelebildiği, bu ülkeye katkı vermeye çalıştığı günleri hep beraber göreceğiz. Türkiye yüzyılı da inşallah Türkiye'de siyasi üslubun da bu anlamda normalleştiği bir süreç olacaktır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de kentte son yıllarda büyük yatırımların hayata geçtiğini ve belediyelerin hizmet konusunda birbirleriyle yarıştığını belirterek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İleri, ardından kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Toplantıya İl Koordinatörü Abbas Aydın, MKYK Üyesi Cüneyt Yüksel, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, Durankaya Belde Belediye Başkan İsmail Demirci ve partililer katıldı.





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