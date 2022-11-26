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Hakkari'de tarıma ve istihdama katkı sağlayacak 8 proje için protokol imzalandı

AA

Hakkari'de tarıma ve istihdama katkı sağlayacak 8 proje için protokol imzalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari genelinde tarımın gelişmesine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlaması beklenen 8 proje için protokol imzalandı.

Valilik salonundaki imza töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin gelişmeye ve dönüşmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle kentte tarihi bir dönüşümün yaşandığını belirten Akbıyık, şöyle dedi:

"Her alanda Cumhuriyet tarihine denk yatırımlar son yıllarda Hakkari'de gerçekleştirildi. Hakkarililer adına, Valiliğimiz, belediye başkanlığımız adına başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. İl ve ilçelerimizin potansiyellerine göre projeler hazırlıyoruz. Hakkari'nin geleceği kış ve doğa turizmi, hayvancılık ve madencilikte. İnşallah bundan sonra da bu huzur ortamında kentimiz daha da gelişecek. Eğitimde 49 projeyi bitirdik. Artık Hakkarililer okuyor. Hakkarililerin gündeminde terör yok, eğitim, sağlık, işsizlikle ilgili yapılan yatırımlar var. Sporda da yine çok iyi gelişmeler var. "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de projelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, kentin son yıllarda ciddi atılımlara imza attığını dile getirdi.

Kentin daha güzel günlere kararlılıkla yürüyeceğine inandıklarını vurgulayan İleri, "Bunun bütün emarelerini hep birlikte görüyoruz. Gerek DAKA'nın gerek DAP'ın bu gibi projelere destek veriyor olması da mutluluk verici. Projeler tarımsal sulamadan seracılığa, tesktilkente, gençlik ve kültür merkezlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Gerek altyapı gerek istihdam gerekse de gençlerimizin motivasyonunu artırma, kültürel gelişimini tamamlama noktasında çok önemli çalışmalara imza atılacak. İnşallah bunun devamı da gelecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de söz konusu projelerin bölgenin ekonomisine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "İnşallah kalkınma ajanslarıyla bölgelerimizin imkanlarını, kabiliyetlerini ve potansiyellerini ekonomiye, üretime ve istihdama kazandırma, dönüştürme ve istihdam odaklı çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Ardından Akbıyık, Yeniçeri, Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Çukurca Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman arasında 19 milyon lira harcanması beklenen "Hakkari Tekstilkent", "Seracılıkta Narin Eller" Çukurca Gençlik ve Kültür Evi", "Derecik'te Seracılığın Geliştirilmesi 2. Etap", "Derecik'te Seracılığın Geliştirilmesi", "Yüksekova Serindere Tarımsal Sulama", Şemdinli Günyazı Tarımsal Sulama" ve "Ceviz Hasat ve Ceviz Soyma Makinesi Temin" projelerinin protokolü imzalandı.

Törene, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, AK Parti İl Koordinatörü Abbas Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan da katıldı.

Törenin ardından çarşı merkezindeki esnafı ziyaret edip vatandaşlarla görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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