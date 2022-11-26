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Hakkari Valiliği'nden Yüksekova'da yapılması planlanan yürüyüşle ilgili açıklama:

AA

Hakkari Valiliği'nden Yüksekova'da yapılması planlanan yürüyüşle ilgili açıklama:

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde "Savaş ve İşgale Hayır" sloganıyla yapılması planlanan yasa dışı yürüyüş gerekçesiyle kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozma şüphesi bulunan kişilerin, kentin belirli yerlerine giriş ve çıkışlarının sınırlandığını, toplanmalarının yasaklandığını ve araçla seyirlerinin kısıtlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK, KCK, PYD ve YPG'nin sözde hakimiyetine son vermek ve güveli bölge temin etmek amacıyla yürütülen Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç Hava operasyonlarıyla ilgili sol terör örgütleri ve müzahir kişilerce Yüksekova'da "Savaş ve İşgale Hayır" sloganıyla 28 Kasım'da sınıra doğru yoğun katımlı yaşa dışı yürüyüş yapılacağının değerlendirildiği belirtildi.

Ülke genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan terör örgütü mensupları tarafından intikam alma duygusuyla hareket edilip toplumsal olaylar çıkarılarak kaos ortamı oluşturulmaya, karşıt gruplar arasında çatışma çıkarılmaya çalışılabileceğine işaret edilen açıklamada, yapılacak yasa dışı yürüyüşe il merkezi, ilçeleri ve diğer illerden yoğun katılımın olacağının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanması, toplanmaları ve araç seyirlerinin kısıtlanması, 27 Kasım saat 08.00'den 28 Kasım saat 20.00'ye kadar 36 saat süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içinde yasaklanması kararı alınmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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