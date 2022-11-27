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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

AA

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın, ruhsatsız tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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