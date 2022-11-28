Hakkari'de yolu kapanan köydeki sürü ve çobanlar ekiplerin çalışmasıyla kente ulaştırıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yolu kardan kapanan Konak köyündeki küçükbaş hayvanlar ve çobanların, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kent merkezine ulaşmaları sağlandı.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki besiciler, yolun kardan kapanması nedeniyle küçükbaş hayvanlarını kent merkezine getiremeyince durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer yarım metreye ulaştığı köyün yolunda çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu yolu ulaşıma açan ekipler, kışı şehirde geçirecek çoban ve sürünün şehir merkezine ulaşmasını sağladı.

Çoban Abdullah Yiğit, sürüyü kar yağışından dolayı merkeze getiremediklerini, karla mücadele ekiplerinin çabalarıyla yolun açıldığını belirterek, ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.

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