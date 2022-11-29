Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten EYT'de "gönüllülük" uyarısı:

HAKKARİ (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde gönüllülük esasının dikkate alınmaması durumunda kamuda nitelikli işçi kadrolarının zorunlu olarak boşalacağını, devletin nitelikli istihdam sorunu yaşayacağını belirtti.



Hakkari Öğretmenevinde gerçekleştirilen Öz Sağlık-İş Sendikası Hakkari Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katılan Sert, 2018'den bu yana itiraz ettikleri zorunlu emeklilik maddesinin 696 sayılı KHK'de yer aldığını belirtti.

Söz konusu KHK'nin geçici 23. maddesinin yeniden düzenlenmeden işçilerin emekliliğe sevk edilmesinin yeni mağduriyetler oluşturacağını bildiren Sert, şöyle konuştu:

"Hazırlıkları sürdürülen EYT düzenlemesinde KHK'nin bu maddesi iptal edilmeden bir geçiş sağlanırsa işçilerimiz EYT mağduru olacaklardır. EYT'de gönüllülük esası dikkate alınmazsa kamuda nitelikli işçi kadroları zorunlu olarak boşalacak, devlet hem nitelikli istihdam sorunu yaşayacak hem de büyük bir kıdem tazminatı yükünün altına girecektir. 696'lı işçiyi mevcut haliyle EYT kapsamına sokmak işçiyi genç yaşında işinden, çocuklarını ise geleceğinden etmek demektir. Bu konuda yapılan düzenleme hakkında taraflar bilgilendirilmeli. Sendikamızın ve konfederasyonumuzun işaret ettiği tehlikelere karşı önlem alınmalıdır. Öz Sağlık-İş olarak konunun yakın takipçisiyiz."

Kentteki ambulans sürücülerinin yaşadığı sorunların çözümü konusunda da çaba gösterdiklerini aktaran Sert, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Tek listeyle girilen seçimde Naci Aydın, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Genel kurula, AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Mehmet Reşat Yoldaş, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



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