Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi

AA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadet haberi Hakkari'deki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine acı haber verildi

HAKKARİ (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadet haberi Hakkari'deki ailesine ulaştı.

Korkmaz'ın Gazi Mahallesi'ndeki evine giden yetkililer, ailesine şehadet haberini aileye verdi.

Şehidin evine ve mahalledeki camiye Türk bayrakları asıldı, şehit için dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve askeri yetkililer de camide şehidin aileye başsağlığı diledi, acılarını paylaştı.

Şehidin yakınları ve vatandaşlar da camiye gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.

Baba Ramazan Korkmaz, tüm şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Diğer 3 oğlunu da devlet ve millet için şehit vermeye hazır olduğunu belirten Korkmaz, "Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Çocukken asker olmak istiyordu. Nasip böyleymiş. Bu üniformayı giyen tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Taziyemize katılan Valimize, askeri yetkililerimize ve herkese teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'ye şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hakkari'ye şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
Hakkari'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hakkari'ye şehit ateşi düştü
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
YEREL HABERLER Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
(Görüntülü) YÜKSEKOVA&#039;DA SİS ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜKSEKOVA'DA SİS ETKİLİ OLDU
Yüksekova'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da sis etkili oldu
Hakkari'de terör operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Hakkari'de terör operasyonunda gözaltına alınan 16 ...
(Görüntülü) HAKKARİ&#039;DE TERÖR OPERASYONU 16 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU 16 ...
Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten EYT'de "gönüllülük" uyarısı:
YEREL HABERLER Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten EYT'de ...
Kışın kar esareti yaşanan köyde, sürülerin kente göçü başladı
YEREL HABERLER Kışın kar esareti yaşanan köyde, sürülerin kente göçü ...
Hakkari'de yolu kapanan köydeki sürü ve çobanlar ekiplerin çalışmasıyla kente ulaştırıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de yolu kapanan köydeki sürü ve çobanlar ...
(Görüntülü) - HAKKARİ&#039;DE ARIZA EKİPLERİ, KARLI YOLLARI AŞIP ELEKTRİK ARIZASINI GİDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - HAKKARİ'DE ARIZA EKİPLERİ, KARLI ...
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 146 yerleşim biriminin yolu açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 146 yerleşim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.