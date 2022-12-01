Hakkari Valiliği'nden "tarım arazileri üzerinden devletin dolandırıldığı" iddialarıyla ilgili açıklama:

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, "bir grubun mezrada 'terör mağduru tazminatı' adı altında para alarak devleti dolandırdığı" yönündeki iddialarla ilgili başlatılan idari ve adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün bazı basın organlarında "Hakkari Valiliği neden bekliyor" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hakkari'ye bağlı Aksu köyü Güngören mezrasında tarım arazisi olarak gösterilip terör ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir grubun 'terör mağduru tazminatı' adı altında para alarak devleti dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, daha önce Hakkari Valiliği tarafından idari tahkikata, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli tahkikata başlanılmış olup, soruşturmalar devam etmektedir."



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