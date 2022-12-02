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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

AA

Hakkari'de "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Bingöl'ün verdiği "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü Şenliği" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan bilgilendirmeye göre, Zeynelbey Yerleşkesi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların birbirini tamamlamasının önemli olduğunu belirtti.

Birlikte yaşama kültürünü, farkındalığı geliştirmek gerektiğini aktaran Pakiş, şunları aktardı:

"Her an her birimizin dezavantajlı duruma düşebileceğimiz şartların olduğu bir dünyada yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bundan 10 sene, 20 sene veya 50 sene önce çok avantajlı olan fakat şu an çok dezavantajlı durumda olanlar var. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Biz de üniversite olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Programı düzenleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

Bingöl de etkinliği düzenlemedeki amaçlarının toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak olduğunu ifade ederek, engellileri yapmadıklarıyla değil yaptıklarıyla ön plana çıkarmak istediklerini kaydetti.

Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ise üniversiteye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunulan, şiir dinletisi ve spor etkinlikleri yapılan programda özel gereksinimli öğrenciler, güzel vakit geçirdi.

Etkinliğe katılanlara madalya ve katılım belgesi takdim edilen programa kurumun akademik ve idari personeli ile bazı kurumların yöneticileri de katıldı.

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