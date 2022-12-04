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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şemdinli'de yeni alınan cihazlarla hastalara hizmet veriliyor

AA

Şemdinli'de yeni alınan cihazlarla hastalara hizmet veriliyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Devlet Hastanesinde yeni alınan cihazlarla hastalara daha nitelikli sağlık hizmeti veriliyor.

Hastane başhekim yardımcısı İlyas Kalkan, ilçede son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Hastanelerinde son teknolojik tıbbi cihazlar sayesinde ilçede "ilk" olarak değerlendirilen birçok ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Üçüncü basamak hastanelerde yapılan birçok 'A grubu' ameliyatı hastanemizde rahatlıkla gerçekleştiriyoruz. C grubu rolünde olmamıza rağmen birçok tedavi yöntemini ve ameliyatı başarıyla yapıyoruz. Hastanemize aldığımız yeni cihazlar sayesinde üroloji alanında da ameliyatlar yapmaya başladık. Safra ve böbrek taşı şikayeti yaşayan hastaların Van ve Hakkari'ye gitmesine gerek kalmadı."

İlçeye 4 ay önce atanan Üroloji uzmanı Op. Dr. Tolga Eroğlu ise vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hastanelerinde daha önce üroloji alanında ameliyatların yapılmadığını ifade eden Eroğlu, "Hastalar daha önce bu ameliyatlar için başka illere gitmek zorunda kalıyordu. Son teknolojik cihazlarla böbrek ve kanal taşı ile diğer ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımıza, Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

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