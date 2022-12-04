Hakkari'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Yüksekova-Esendere kara yolundaki Dilimli Barajı yakınında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 30 AAE 037 plakalı minibüs ile 30 YD 532 plakalı saman yüklü kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan biri çocuk 10 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yol belediye ekiplerince temizlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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