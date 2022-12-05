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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

AA

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa götürülen Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ı andı, ailesine başsağlığı diledi.

Bölücü terör örgütünün yurt içi ve yurt dışında sıkıştıkça çaresizliğini kalleş eylemler yaparak gizlemeye çalıştığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin, korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Terörü lanetliyoruz. Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız, terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik. Bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak, kimi zaman FETÖ olarak ve kimi zaman PKK olarak karşımıza çıktı. Adları, iddiaları, coğrafyaları farklı olsa da bu örgütlerin tamamı Müslümanları hedef aldı. Müslümanların kanını dökerek en fazla zararı İslam'a, Müslümanlara verdiler. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen PKK ve destek verme oyunu artık son bulmalıdır. Toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız."

Ailelere bazı şehit ve gazi yakınları da destek verdi.

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