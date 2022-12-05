Hakkari'de tahrip olan mezra yolu onarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Bakım Müdürlüğü, taş düşmesi ve heyelan nedeniyle tahrip olan Taşbaşı köyü İde mezrası yolunu onardı.
Kent 40 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünün İde mezrasında hasar gören 5 kilometrelik yolun onarılması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, 3 iş makinesiyle yürütülen bir haftalık çalışma sonucu yol açıldı.
Taşbaşı Köyü Muhtarı Faysal Çiçek, İl Özel idaresine alternatif yol için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti.
Yolda çalışma yapıldığıı belirten Çiçek, Hakkari Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar'a teşekkür etti.