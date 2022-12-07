Hakkari'de ata tohumu üzerine çalışma yapılacak atölye açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gastronomi alanında çeşitli ürünlerin hazırlanıp pazarlanacağı ve ata tohumu üzerine çalışmaların yapılacağı atölye açıldı.
Sınırlı Sorumlu Lilyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurulan atölyenin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, yeni iş yerinin hayırlı olmasını diledi.
Hakkari İş Kadınları Derneği Başkanı Ümmühan Keskin de 85 kadını istihdam etmeyi planladıkları atölyede ata tohumu ve gastronomi alanında çalışmalar yapılacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesine destek sunanlara teşekkür etti.
Daha sonra atölyedeki ürünlerin incelendiği açılışa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, girişimci kadınlar, öğretim görevlileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.