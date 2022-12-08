Hakkari'de eski okul binaları köylüler için kurs merkezi oldu

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HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de kullanılmayan okullardan dönüştürülen köy yaşam merkezleri, vatandaşların kilim dokuma ve okuma yazma öğrendiği, geleneksel el sanatlarını yaptıkları mekanlar haline geldi.

Son yıllarda birçok yeni okulun inşa edildiği, mevcut okulların yenilendiği Hakkari'de merkez ve ilçelere bağlı 5 köyde eski köy okulları, Milli Eğitim ve Tarım ve Orman bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında köy yaşam merkezi olarak kullanıma açıldı.

Okuma yazma, kilim, Kur'an ve el sanatları kurslarının başlatıldığı, usta öğretici ve öğretmenler tarafından eğitimlerin verildiği merkezlerde, öğrencilerin ders çalışabileceği, çocukların oyunlar oynayabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Eğitim ve etkinliklerde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerle donatılan merkezler, yediden yetmişe köy sakinlerinin buluşma noktası oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova ilçesine bağlı Karlı Köyü Yaşam Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların bir kısmının okuma yazma, bir kısmının da Kur'an-ı Kerim kurslarına katıldığını söyledi.

Ses eğitimi, müzik ve kodlama gibi kursların da açıldığını anlatan Gür, "Köy Yaşam Merkezlerini vatandaşımızın tarımsal faaliyetlerde, mesleki gelişimde, ihtiyaç duyduğu alanda kendilerini geliştirebilecekleri formatla açtık. Bu merkezler köylülerimizin çok sevdiği, ilgi gösterdiği ve sahip çıktığı bir ortama dönüştü. Bundan sonra köylerde atıl durumda olan okullarımızın tamamını köy sakinlerinin hizmetine sunacağız. Burada tarımsal faaliyetlerin nasıl yönetileceği ve yürütüleceğiyle ilgili eğitimler vereceğiz, mesleki ve kişisel gelişim kursları açacağız." diye konuştu.

- "Vatandaşın talep ettiği her kursu açıyoruz"

Gür, kursiyerlerin merkezlerde yaptıkları ürünleri satabilecekleri yer oluşturmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın gelip sıcak ortamda oturabileceği, dinlenebileceği bir ortam yarattık. Uygulama bahçesinde çocuklarımıza tarımsal faaliyetlerle ilgilenebilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri alanlar kurduk. İl genelinde 1610 kursumuz var ve 24 bin 300 kursiyerimiz faydalanıyor. Bunların 14 bin 600'ü kadın. 21 köyümüzde sürü yöneticiliğinden ağaç budamaya birçok kurs açtık. Vatandaşımızın talep ettiği her kursu açıyoruz."

Dikiş nakış kursuna katılan Melek Suel ise merkezde çok güzel zaman geçirdiklerini ve kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi.

Merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Suel, "Kendimizi daha çok geliştirmek, ilerlemek istiyoruz. Bütün gün evdeydik, şimdi burada yeni bilgiler ediniyoruz. Arkadaşlarımızla buraya gelip birlikte zaman geçiriyoruz. Hocalarımızın hepsi bize çok destek oluyor." dedi.

Okuma yazma kursuna katılan 67 yaşındaki Güşver Aktan da merkezin açılmasının köy için çok iyi olduğunu aktararak, "Öğretmenimiz burada bize ders veriyor, bizimle yakından ilgileniyor. Keşke burası daha önce açılsaydı. Okumayı, yazmayı öğreniyoruz. Türkçe öğrenmek istiyorum. Dili öğrenip kendimi daha iyi ifade etmek için geldim. Yaşım ilerlemiş ama inşallah öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

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