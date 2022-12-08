Hakkari Milli Eğitim Müdürü Gür, Yüksekova'daki kurslarda incelemelerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Milli Eğitim Müdür Bilal Gür, Yüksekova ilçesindeki kursları ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan ile açtıkları okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, kilim ve el sanatları kurslarındaki çalışmaları inceledi.
Faaliyetler hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Canan'dan bilgi alan Gür ve beraberindekiler, kursiyerlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Anasınıfındaki çocuklarla da bir araya gelen Gür, köylerdeki vatandaşların yaşam merkezlerinde zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri, sohbet edebilecekleri ortamların oluştuğunu belirtti.
Yürütülen çalışma ve projelerle kentteki eğitim kalitesinin her geçen gün arttığını ifade eden Gür, kent genelindeki kurslarda binlerce vatandaşın faydalandığını aktardı.
Gür ve beraberindekiler, daha sonra "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında güçlendirilen bazı okullarda inceleme yaptı.