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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yollarda kepçe operatörlüğü, yeşil sahada teknik direktörlük yapıyor

AA

Yollarda kepçe operatörlüğü, yeşil sahada teknik direktörlük yapıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Karayolları 114. Şube Şefliğinde kepçe operatörlüğü yapan Erol Şahanoğlu, hem yolları açık tutmaya çalışıyor hem de amatör ligde mücadele eden futbol takımına teknik direktörlük yapıyor.

Kentte 17 yıldır kepçe operatörü olarak görev yapan 44 yaşındaki Şahanoğlu, gençlik yıllarında amatör olarak güreş, jimnastik ve futbolla ilgilendi.

Karayolları 114. Şube Şefliğinin sorumluluk alanında bulunan ve kış mevsiminde kardan kapanan yolları açık tutarak ekip arkadaşlarıyla zorlu arazi şartlarında özveriyle mesai yapan Şahanoğlu, 4 yıl önce Hakkari Amatör Ligi'nde mücadele eden Durankaya Belediyespor'un başına geçti.

Sporcularına arkadaş gibi davranarak onların hayatına dokunan, takımını Bölgesel Amatör Lig'e çıkarma hedefiyle çalışan Şahanoğlu, gençleri spora kazandırmak ve takımın altyapısını güçlendirmek için de çaba harcıyor.

Takımı bu sezon oynadığı 2 maçı da kazanarak lider olan Şahanoğlu, AA muhabirine, boş zamanlarında sporla ilgilendiğini, yeni sporcular yetiştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Amatör ligdeki takımının başında maçlara çıkararak sporcularına destek verdiğini anlatan Şahanoğlu, "Bu çalışmalara 3-4 yıl önce başladık. Hakkari şartlarında ne kadar başarılı oluruz bilemiyorum ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Gençleri spora yönlendirip, sportif faaliyetlerin içinde bulunmalarına öncülük ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda güzel bir ahlakla yetişmelerini sağlıyoruz." dedi.

Bölgede kış şartlarının zorlu geçtiğini, bazı bölgelerde 2-3 metre kar yağdığını belirten Şahanoğlu, bölgenin engebeli coğrafyasında mesai arkadaşlarıyla özverili şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Bölgenin dağlık olması nedeniyle heyelan, kaya düşmesi, sel gibi doğal afetlerin yaşanabildiğini dile getiren Şahanoğlu, şöyle konuştu:

"İşin dışındaki zamanımın büyük bölümünü spora ayırıyorum. Daha çok destek alıp daha fazla genci sporla buluşturmak istiyoruz. İlimizin nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşuyor. Bunu değerlendirmemiz lazım. 17 yıldır operatörlük yapıyorum. Vatandaşlarımızın yolda kalmaması, ailelerine sağ salim ulaşabilmesi için gecemizi gündüzümüze katıp yolları açık tutmaya çalışıyoruz. İş dışında vaktimin çoğunu gençlerle geçiyorum. Gençliğimde bazı spor dallarıyla ilgilendim. Güreşte Türkiye Şampiyonasına katıldım. O dönemi göz önünde bulundurarak şu anki gençlerimize daha iyi imkanlar sağlamaya çalışıyoruz. Ailelere ulaşıp çocuklarını spora göndermelerine ikna etmeye çalışıyoruz. Aileler de bize güveniyor ve destek veriyorlar. Biz de gençlere sahip çıkıp iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu sene Bölgesel Lig'e çıkmak. Takımıma güveniyorum."

Kentteki gençlerin genelinin yetenekli olduğunu belirten Şahaoğlu, tarzı ve tavırlarıyla Hikmet Karaman'a benzetildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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