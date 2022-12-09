Hakkari'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Kent Park yakınında 2 gün önce alacak verecek meselesinden kavga ettiği N.E'yi silahla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.A, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.
Kavganın ardından çarşı merkezinde bazı iş yerlerine zarar verdikleri ileri sürülen 4 kişi ise polisteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Olayda yaralanan N.E'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.