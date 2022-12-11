Hakkari'de "kadınlar matinesi" etkinliği düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince, "Kadınlar matinesi" etkinliği düzenlendi.
Çevre Yolu'ndaki bir kafede düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi sunuldu, yarışmalar yapıldı ve ikramlarda bulundu. Etkinliğe çocuklarıyla katılan kadınlar, halay çekerek stres attı.
Dernek Başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam, derneğin kentte iki yıldır faaliyet gösterdiğini, bu süreçte yaptıkları etkinliklere iş adamları ve esnafın desteğinin arttığını belirtti.
Bu tür faaliyetlerin kent için önemli olduğunu söyleyen Sağlam, yeni etkinliklerde insanları buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.
Sağlam, özellikle kadın ve çocuklara yönelik faaliyetlerinin süreceğini ifade ederek destek sunanlara teşekkür etti.
Kadınlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.