Hakkari'de "kadınlar matinesi" etkinliği düzenlendi

Bu diyette tek bir şey yasak! 21 gün sonra bakın neler oluyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince, "Kadınlar matinesi" etkinliği düzenlendi.

Çevre Yolu'ndaki bir kafede düzenlenen etkinlikte müzik dinletisi sunuldu, yarışmalar yapıldı ve ikramlarda bulundu. Etkinliğe çocuklarıyla katılan kadınlar, halay çekerek stres attı.

Dernek Başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam, derneğin kentte iki yıldır faaliyet gösterdiğini, bu süreçte yaptıkları etkinliklere iş adamları ve esnafın desteğinin arttığını belirtti.

Bu tür faaliyetlerin kent için önemli olduğunu söyleyen Sağlam, yeni etkinliklerde insanları buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.



Sağlam, özellikle kadın ve çocuklara yönelik faaliyetlerinin süreceğini ifade ederek destek sunanlara teşekkür etti.

Kadınlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.