Hakkari'de "Duyu ve Hareket Alanı Uygulama Evi" açıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde oyun alanı, duyu ve hareket ile bahçe ve tabiat uygulama atölyelerinin bulunduğu "Duyu ve Hareket Alanı Uygulama Evi" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 61 öğrencisi olan 12 derslikli merkezdeki açılışa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni hizmete giren alanların hayırlı olmasını diledi.



Akbıyık, "Özel öğrencilerin akranları gibi oyun alanlarında yeterince vakit geçirmesine olanak sunan, oyun kurma ve yaratıcılık becerilerini geliştirecek engelsiz oyun alanlarının okula kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Valiliğin de desteğiyle özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim verilmesi, yaşam becerilerine yönelik eğitim almalarının sağlanması amacıyla özel alanların oluşturulduğunu belirtti.

Katılımcılar açılışın ardından söz konusu alanları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.





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